11:29, 07 июля 2017

МИД: Лавров и Тиллерсон встретятся на саммите G20

Теги:  В мире  саммит  германия  лавров  тиллерсон

МИД России подтвердил встречу Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. О деталях встречи ничего не известно, она пройдет в закрытом режиме.

Российское внешнеполитическое ведомство подтвердило отдельную встречу главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона на саммите G20 в немецком Гамбурге, передает "Интерфакс".

Начало переговоров Лаврова и Тиллерсона состоится в 11:35 по московскому времени.

О деталях встречи ничего не известно. Она пройдет в закрытом для прессы режиме.

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