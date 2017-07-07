МИД: Лавров и Тиллерсон встретятся на саммите G20

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МИД России подтвердил встречу Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. О деталях встречи ничего не известно, она пройдет в закрытом режиме.