Меркель с улыбкой встретила Путина на саммите G20

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В Гамбурге на стартовавшем саммите G20 канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала гостей мероприятия. Когда настал черед встречать президента России Владимира Путина, стороны обменялись рукопожатиями и, улыбаясь, сказали друг другу несколько слов.

Канцлер Германии Ангела Меркель с радостью поприветствовала президента России Владимира Путина, который приехал в Гамбург на саммит G20. Об этом сообщает TVC.ru.

Обменявшись рукопожатиями, российский лидер и канцлер ФРГ с улыбкой побеседовали друг с другом около 30 секунд. Также они сфотографировались перед камерами, как это предусматривает протокол.

Также Меркель поприветствовала других участников саммита. Особенно радостной для нее вышла встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее в германском Гамбурге стартовал саммит G20. Он продлится два дня. За это время участники "двадцатки" должны обсудить наиболее актуальные вопросы международного сотрудничества и провести двусторонние встречи. Самая ожидаемая из них - это переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоятся во второй половине дня.

Мероприятие начинается под грохот протестов.