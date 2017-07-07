В субботу Москва попадет "в мешок арктического холода"

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Московский регион в субботу, 8 июля, ожидает по-настоящему осенняя погода, центральный регион окажется "в мешке арктического холода". Температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь градусов.

В субботу в Московском регионе ожидается осенняя погода, которая едва достигнет климатических показателей сентября, передает РИА Новости со ссылкой на синоптиков из погодного центра "Фобос".

"Центральный регион завтра окажется в мешке арктического холода, поэтому температура очень низкая: ночью 8-10 градусов, днем 13-15 градусов, соответственно, это на семь градусов ниже, чем положено по климатической норме", - сообщили специалисты.

В воскресенье, 9 июля, погода немного улучшится, воздух прогреется до 19 градусов, однако продолжатся дожди. Ко вторнику, 11 июля, воздух прогреется до 25 градусов, но в четверг опять придет похолодание.