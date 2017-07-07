Путин и Трамп пожали друг другу руки на саммите G20

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп уже пожали друг другу руки на саммите G20 в Гамбурге, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Лидеры двух стран сказали, что совсем скоро проведут отдельную встречу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп уже обменялись рукопожатиями в начале саммита G20 в Гамбурге. Об этом сообщает ТАСС.

"Они пожали друг другу руки и сказали, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро увидятся", - сказал он.

Говоря о предстоящих переговорах, Песков отметил, что президент России, как и его американский коллега, с нетерпением ожидает встречу на саммите G20. Он также подтвердил, что у Путина есть много вопросов к Трампу, передает "Газета.Ru".

Кроме того, Песков отметил, что российский лидер принял к сведению заявления президента США о якобы дестабилизирующем влиянии Москвы, которые тот сделал 6 июля в Польше, сообщает "Интерфакс". "Безусловно, обо всех заявлениях господина Трампа, которые он делал в Польше, и других официальных лиц из Вашингтона, мы подробно докладывали Путину для его информации в ходе подготовки к предстоящей двусторонней встрече с Трампом", - отметил он.

Также представитель Кремля не стал давать оценку тому, могут ли эти слова главы Белого дома испортить атмосферу встречи двух лидеров.

Кроме того, Владимир Путин знает об обращении российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме США. Россиянин просил поднять вопрос о его экстрадиции на встрече с Дональдом Трампом. При этом Песков не стал отвечать на вопрос, будет ли обсуждаться эта тема в ходе предстоящих переговоров.

Говоря о других мероприятиях G20 в Гамбурге, Песков отметил, что мировые лидеры обсуждают проблему терроризма, так как этого требуют реалии сегодняшнего дня. "Идет обсуждение вопросов терроризма, собственно, реалии сегодняшнего времени диктуют необходимость обсуждения этих тем наряду, непосредственно, с профильными вопросами, которые стоят на повестке дня этого международного форума", - сказал Песков.

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