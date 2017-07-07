Урбанистический форум в Москве стал крупнейшим в его истории

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В столице второй день продолжает работать Московский урбанистический форум. В столицу в эти дни съехались представители 40 стран. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил участников за полезные дискуссии. Мэр также уточнил, что за последние 25 лет столица упрочила свою роль крупнейшего экономического и культурного центра России, но потенциал далеко не исчерпан.

На огромной площади Нагатинской поймы можно было бы уместить 25 футбольных полей. Но там появится такое место, где будет жить детство. "Остров мечты" - самый большой не только в стране, но и во всей Европе парк развлечений для самых маленьких. Впрочем, почему только для них? Ведь все мы – родом из детства.

"Учитывая, что парк крытый, мы полностью можем воссоздать атмосферу, которую ребенок видит в мультике, имитировать ветер, погоду, тем самым этот проект становится уникальным. Мы предполагаем, что в следующем году введем в эксплуатацию", - рассказал "ТВ Центру" представитель компании Амиран Муцоев.

На Международном урбанистическом форуме со всех сторон слышна китайская, немецкая, английская, и даже корейская речь. Специалисты из Южной Кореи, к слову, в сотрудничестве с российской компанией построят в Сколково медицинский кластер. 15 клиник разного профиля займут территорию в 450 тысяч квадратных метров. Работать они будут со скоростью 400 тысяч человек в год.

Но самый притягательный на выставке – это шоу-рум, где представлены квартиры, которые получат жители пятиэтажек. Главная задача, которая стояла перед создателями стенда, передать габариты квартир. Но они не ограничились стенами, решив, что посетитель должен почувствовать себя, как дома. А потому здесь есть и мебель, и даже счетчики, которые в новых домах к моменту новоселья уже будут установлены за счёт города.

Тема форума в этом году – развитие агломераций. В России их 20. Нет сомнений, это самая оптимальная форма урбанизации в современном мире, которая позволяет обеспечить гармоничное и успешное развитие страны как единого организма. Мегаполис не может существовать оторвано от прилегающих территорий. На бесчисленных пленарных заседаниях, встречах и круглых столах форума обсуждают агломерации всего мира, но в центре внимания, конечно, Москва как принимающая сторона.

"Москва является самым крупным донором российского бюджета, и через российский бюджет перераспределяет колоссальные ресурсы в пользу других регионов. Москва создает около 3,5 миллионов рабочих мест по всей стране, потребляя 70 процентов товаров и услуг, произведенных в других регионах нашей страны. Причем, генерация создания таких рабочих мест от Дальнего Востока до Северо-Запада. На Северо-Западе, например, Москва создает миллион 344 тысячи рабочих мест", - отметил Собянин.

Такой концентрации комплиментов столица России еще, пожалуй, не видела. Все они не только на словах, что важно – в серьезных рейтингах. По версии одной из самых уважаемых в мире консалтинговых компаний Price Waterhouse Coopers, Москва заняла второе место после Пекина в рейтинге динамики развития мировых агломераций. Эксперты компании отметили уровень развития экономики города. К слову, Москва обеспечивает работой 3,5 миллиона человек в других регионах: производя там закупки для нужд своих жителей.

Отличный уровень образования, минимальные показатели безработицы, хорошие зарплаты – все это тоже позволило Москве получить высокую оценку. Конечно, похвалили столицу и за развитие транспортной сети. Москва заняла третье место по самой низкой стоимости проездного билета, вторые места – по плотности рельсового транспорта и темпам строительства дорог.

На форуме в центре внимания и экология. Москва, к слову, на втором месте в мире после Гонконга по количеству зелёных насаждений. Но при таком количестве транспорта, нужно понимать, что и этого скоро будет недостаточно, нужно придумать, откуда мы станем брать свежий воздух в будущем. На форуме, например, вовсю обсуждают создание вертикальных садов – их сажают на фасадах зданий. Полным ходом – в Азии. В Москве таких пока нет, но не приходится сомневаться, что скоро и они появятся в нашем мегаполисе, учитывая то, какими темпами он развивается.

Евгения Карих, "ТВ Центр".