В Одинцовском районе размыло дорогу к садовому товариществу

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Жителям садового товарищества в Одинцовском районе приходится долго "выбирать маршруты объезда", для того чтобы добраться до своих домов. Их дорогу размыло ливнями, а дамбу, которую они соорудили полвека назад, и вовсе снесло. Теперь на восстановление сложного сооружения требуется не только время, но и внушительная сумма.

Путь на большую землю для жителей содового товарищества "Прогресс" лежит теперь через хрупкие деревянные мостки. Дорогу и дамбу смыли тропические ливни, передает "ТВ Центр".

Река Мащенка вышла из берегов. Напор воды сгибал металлические листы, которые укрепляли берег. Асфальт вместе с подложкой съехал в овраг. Дорогу и дамбу 50 лет назад своими силами построили местные жители. Трубу сварили на ближайшем заводе, сверху бетонные плиты, глина, песок, дорожное полотно. Хоть сложных технических расчетов тогда никто не проводил, сооружение получилось достаточно прочным, чтобы продержаться полвека.

В разрушении дамбы местные жители винят не только погоду, но и бобров. Проехать в садовое товарищество на машине все же можно. Есть дорога через соседнее СНТ. Но там увеличению транспортного потока не рады. Обратились в местную администрацию за помощью. Получили ответ.

"Дорога без баланса, поэтому ремонтируйте своими силами! Но такое сложное гидротехническое сооружение должно стоять на балансе. Это же река, ему нужен номер, за ним следить", - сказала Ирина Ломонос.

Жители товарищества обратились за помощью к губернатору Московской области. Но ответа ждать не стали. Скинулись, заказали стройматериалы. Со дня на день начнутся восстановительные работы. Если погода позволит.

Виктор Прокушев, Александр Терентьев, Максим Силаев, "ТВ Центр".