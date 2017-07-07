Суд смягчил приговор ловцу покемонов Соколовскому

Теги: Уголовное дело суд екатеринбург храм

Суд в Екатеринбурге смягчил приговор блогеру Соколовскому с трех лет и пяти месяцев условного заключения до двух лет и трех месяцев. Из приговора исключено наказание за хранение ручки с видеокамерой. Наказание за оскорбление чувств верующих оставлено в силе.

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор блогеру Руслану Соколовскому за ловлю покемонов в храме, сообщает РИА Новости.

Суд смягчил наказание с трех лет и пяти месяцев условного заключения до двух лет и трех месяцев условно. Из приговора исключили наказание за незаконное хранение ручки с камерой, разрешение на покупку которой выдает ФСБ. Наказание за оскорбление чувств верующих осталось в силе.

Кроме того, остается в силе запрет на посещение Соколовским массовых мероприятий.

В августе 2016 года Соколовский разместил у себя на странице видео, где он играет в популярное приложение на смартфоне во время службы в Храме-на-Крови, построенном на месте расстрела царской семьи. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, блогер также высмеял основы христианства. Запись вызвала возмущение пользователей. В ходе уже состоявшихся судебных заседаний Соколовский вину не признал. В его отношении было возбуждено уголовное дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих.