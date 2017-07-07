В Подмосковье начался сезон сбора клубники

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На подмосковных полях, наконец, появилась главная ягода лета – клубника. В этом году с запозданием. Заморозки в мае и холодные дожди в июне не дали урожаю поспеть вовремя. Ждать, что он будет богатым, конечно же, нельзя. Впрочем, отведать нашей клубники мы всё равно сможем.

Садовая земляника, а в народе клубника - ягода любимая и весьма популярная. Украшение любого стола и десерта. И, как показывает урожай нынешнего года, не страшны ей никакие погодные аномалии, терзавшие столицу весь июнь. Ягода такая же сладкая и ароматная, передает "ТВ Центр".

Клубники действительно очень много - только успевай собирать. Поля до горизонта - более сотни гектаров. Следить за таким количеством ягоды приходится гораздо внимательнее. Специальная комиссия - на клубничных полях. С бочками на прилавок не пройдет никто. Все ягоды должны быть как на подбор.

Никаких нитратов - ягода постоянно проходит анализы на "допинг". Расположение рядом с МКАД клубнике не вредит - вокруг заградительные лесополосы - защита от загазованной местности. Да и совхоз имени Ленина - своеобразный гарант качества. Но полностью на добросовестность продавцов надеяться не стоит. И чтобы не стать жертвой мошенников, покупая клубнику, всегда следует обращать внимание на сертификаты.

Для тех, кто полакомиться ягодой хочет, но при этом не доверяет продавцам на рынках, есть бесплатное и вполне легальное решение. Можно собрать себе клубнику самому. Для этого нужно просто приехать на клубничные поля. Десять процентов от собранного урожая заслужено можно брать себе - неплохая мотивация. А сколько еще можно съесть спелой ягоды не отходя от грядки, сказать сложно. Неудивительно, что от желающих отбоя нет.

"В середине сбора число людей достигает двух тысяч человек. В прошлом году было даже больше, приходило больше, чем нам нужно, но взять мы всех не можем, потому что поля ограничены, а бегать собирать по одной красной ягоде на поле, конечно, никто не будет. В среднем они собирают по 40-50 кг, поэтому они получают по 4-5 кг в руки, чтобы потом зимой вспомнить про совхоз добрым словом", - рассказал директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Приглашать москвичей планируют уже в конце этой недели. Сбор урожая продлится до конца июля.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".