В работе Московского урбанфорума участвуют представители 40 стран

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Московский урбанистический форум — 2017 проходит с 6 по 12 июля в павильоне № 75 ВДНХ. Программа форума в этом году посвящена развитию городских агломераций.

Среди участников деловой программы Московского урбанистического форума представители 40 стран, а на всех мероприятиях ждут около 30 тысяч посетителей. В программу форума впервые вошел фестиваль городских сообществ MUF Fest. С 6 по 9 июля гостей ждут лекции, экскурсии, мастер-классы, выставка городского искусства и концерт независимой музыки.

В своем обращении к участникам форума мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что урбанизация является одним из главных процессов современного мира. "Перспективы развития городов, вклад агломераций в экономический рост, социальные последствия урбанизации — эти вопросы сегодня прочно вошли в актуальную повестку правительств большинства стран мира", — отметил он.

Мэр Москвы также отметил, что сегодня становится очевидным изменение масштаба урбанизации — все больше растет роль крупных городов. "В самих агломерациях, в самих городах меняется структура экономики, все в меньшей степени мы опираемся на тяжелую промышленность, на сырьевой сектор, все большую роль играют финансовый сектор, услуги, цифровая экономика. Происходит коренная ломка структуры городов и их экономик. Все эти процессы требуют нового осмысления", — сказал Собянин.

По словам столичного градоначальника, сделать это в одном городе сложно, необходимо видеть, что происходит во всем мире. "Мы должны учесть мировые тренды развития, чтобы не совершить ошибки, сделать правильный выбор. И Москва, конечно, будет оставаться одним из главных локомотивов развития страны и форпостом среди крупных городов, конкурировать с крупнейшими мегаполисами, взаимодействовать с ними", - отметил он

Накануне, в первый день работы форума было опубликовано новое исследование группы компаний PwC "Эффект масштаба. Первый глобальный рэнкинг агломераций". Согласно данным исследования, Москва опережает крупнейшие агломерации мира по динамике развития. Также столица России по многим другим рейтингам, представленным в исследовании, занимает лидирующие позиции.

В исследовании, в частности, отмечается, что московской агломерации свойственен высокий уровень развития человеческого капитала, что выражается в высоких результатах системы образования и самых высоких темпах роста в креативных отраслях экономики агломерации.

Полная программа VII Московского урбанистического форума представлена на сайте.