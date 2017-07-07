Обвиняемая в гибели "пьяного мальчика" нарушила подписку о невыезде

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Новый поворот в деле о "пьяном мальчике" из Балашихи. Накануне стало известно, что предполагаемся виновница ДТП Ольга Алисова задержана и уже спустя пару часов арестована до середины сентября. Женщину обвиняют в нарушении подписки о невыезде. Она сменила место жительства и работу.

Под стражей Ольга Алисова оказалась неожиданно для многих. До сих пор дело о смертельной аварии, в которой ее обвиняют, в суд еще даже не передано. Но на свободе за два с лишним месяца после наезда на ребенка женщина совершила несколько нарушений. В частности, переехала из Железнодорожного во Фрязино – при том, что находилась под подпиской о невыезде, передает "ТВ Центр".

"Суд постановил Алисовой Ольге Юрьевне, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 Уголовного кодекса, изменить меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей на 2 месяца 10 суток. То есть по 15 сентября 2017 года включительно", - сообщили в суде.

Кроме того, Алисова дважды не явилась в полицию, хотя уведомления, как утверждает следователь, ей вручали. Впрочем, родственники автоледи и ее адвокат утверждали, что с полицейскими была устная договоренность о встрече совсем в другое время.

Результаты автотехнической экспертизы – не в пользу обвиняемой. Женщина могла избежать наезда, если бы применила экстренное торможение, но этого не сделала. Свидетели утверждали, в момент аварии она держала в руках телефон. В случае обвинительного приговора Алисовой грозит до пяти лет лишения свободы. Однако родители погибшего Алеши Шимко не раз подчеркивали: они хотят, чтобы были наказаны те, по чьей вине в крови мальчика выявлено 2,7 промилле – запредельная доза алкоголя для шестилетнего ребенка.

"Я считаю, что это не халатность, а преднамеренный сговор, чтобы избежать наказания по ДТП. Я все-таки думаю, я надеюсь, что эти люди сознаются сами, расскажут, как и для чего они это сделали", - сказал Роман Шимко.

Круг лиц, способных повлиять на результаты экспертизы, ограничивается 4 – 5 людьми, говорят специалисты. Пока в деле о халатности обвиняемый не установлен.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".