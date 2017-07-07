Число погибших на шахте в Норильске возросло до 4

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Спасатели обнаружили тело четвертого шахтера после аварии на руднике "Заполярный" в Норильске. На данный момент поисково-спасательная операция завершена. 161 горняк выведен на поверхность, трем понадобилась госпитализация.

МЧС сообщило об обнаружении тела четвертого горняка, погибшего при взрыве на шахте в Норильске, передает ТАСС данные регионального управления ведомства.

На данный момент поисково-спасательные работы завершены. Всего на поверхность выведен 161 человек, трем понадобилась медицинская помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ.

Взрыв на шахте рудника "Заполярный" в Норильске произошел рано утром. По предварительным данным, взорвались пары газа метана при проведении строительных работ. Шахта занимается добычей медно-никелевой руды.

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