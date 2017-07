Илон Маск предсказал катастрофу для человечества

Человечество ждет катастрофа из-за перенаселения, уверен основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Об этом предприниматель написал в Twitter, отвечая на публикацию специалистов журнала New Scientist.

"Человечество движется к краху, но мало кто это замечает или беспокоится об этом", — отметил Маск.

The world's population is accelerating towards collapse, but few seem to notice or care