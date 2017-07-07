13:28, 07 июля 2017

Илон Маск предсказал катастрофу для человечества

Теги:  Наука  ученые  земля

Человечество находится на пороге катастрофы, уверен Илон Маск. Предприниматель таким образов ответил на сообщение журнала New Scientist, специалисты которого, предположили, что произойдет в случае резкого роста популяции людей на планете.

Человечество ждет катастрофа из-за перенаселения, уверен основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Об этом предприниматель написал в Twitter, отвечая на публикацию специалистов журнала New Scientist.

"Человечество движется к краху, но мало кто это замечает или беспокоится об этом", — отметил Маск.

Как передает РИА Новости, в ноябре 2016 года издание опубликовало статью о главных проблемах населения. Речь шла о быстром старении и ограничении доступа к пищевым ресурсам.

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