Диссовет БелГУ отказался лишать Мединского научной степени

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Комиссия Белгородского университета не увидела оснований лишать главу Минкульта Владимира Мединского степени доктора исторических наук. Ранее на этом настаивали ряд историков и эксперты "Диссернета", ссылаясь на ненаучность диссертации министра.

Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) не стал лишать главу Минкульта Владимира Мединского научной степени, поскольку не нашел оснований считать его докторскую диссертацию ненаучной, передает ТАСС.

В проекте резолюции говорится, что диссертация Мединского "полностью соответствует требованиям, формальных нарушений в получении докторской степени автором нет". Подчеркивается, что саму диссертацию комиссия не рассматривала. Предметом рассмотрения было только заявление о лишении министра докторской степени.

Решение диссовета БелГУ – это не окончательный этап. Затем заключение комиссии должен рассмотреть экспертный совет при ВАК, а после – президиум ВАК.

В 2011 году Мединский защитил диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв." и получил степень доктора исторических наук. Позднее историки и эксперты "Диссернета" обвинили работу министра в ненаучности и потребовали лишить его степени.

Изначально работу отправили в диссовет Уральского федерального университета в Екатеринбурге, но из-за занятости Мединского ее так и не рассмотрели. Затем диссертацию отдали в МГУ, но там ее отказались рассматривать в виду отсутствия плагиата. Третьим ВУЗом, куда отправили работу Мединского, стал БелГУ.

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