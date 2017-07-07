Тиллерсон назначил экс-посла при НАТО Волкера спецпредставителем по Украине

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Специальным представителем США по Украине назначен бывший посол при НАТО Курт Волкер. Он будет заниматься координацией работы по решению украинского конфликта.

Специальным представителем Госдепартамента США для работы с Украиной стал бывший посол страны в НАТО Курт Волкер. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Новый спецпосланник будет заниматься координацией работы по разрешению украинского конфликта.

Курт Волкер занимал должность постпреда США при НАТО с июля 2008 по май 2009 годов.