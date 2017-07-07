Демонстранты забросали полицию коктейлями Молотова в Гамбурге

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Демонстранты на улицах Гамбурга начали забрасывать местную полицию коктейлями Молотова. В результате загорелись баррикады, утверждают служители правопорядка города. По последним данным, в стычках с радикалами пострадали более 130 полицейских.

Акция в гамбургском районе Альтона переросла в забрасывания полицейских коктейлями Молотова со стороны демонстрантов. Об этом сообщили правоохранительные органы ганзейского города.

В Twitter полиции говорится, что из-за действий демонстрантов загорелись баррикады.

An der Holstenstraße werden Kollegen mit Molotow-Cocktails beworfen & Barrikaden brennen. #G20HAM17 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7 июля 2017 г.

Гамбург уже третий день находится на грани осадного положения. Политическому диалогу лидеров G20 пытаются помешать восемь тысяч разгневанных манифестантов. По последним данным, в стычках с радикалами пострадали более 130 полицейских. Нарушители порядка бьют витрины магазинов, жгут автомобили. Правоохранители используют полный арсенал сдерживания, однако антиглобалисты не отступают.

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