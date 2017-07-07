Порог задолженности для запрета выезда за рубеж увеличат втрое

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Госдума приняла во втором чтении закон об увеличении с 10 до 30 тысяч рублей порога задолженности, после которого устанавливается запрет на выезд за границу. Это не коснется лиц, которые имеют долги по выплате алиментов, по возмещению вреда здоровью или со смертью кормильца, а также морального и имущественного вреда.

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об увеличении в три раза порога задолженности, при котором судебные приставы накладывают ограничение на выезд за рубеж, передает "МИР24".

Согласно поправкам, теперь порог задолженности составляет 30 тысяч рублей вместо десяти. При этом нормы не будут касаться должников по алиментам, выплатам компенсаций за причинение вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца, а также имущественного и морального ущерба.

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