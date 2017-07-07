Опрос: в российских семьях воцарилась демократия

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Около двух третей россиян, состоящих в браке, считают, что в отношениях должно быть равноправие. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, приуроченного к празднованию Всероссийского дня семьи. Мнение по вопросу о главенстве в семье в последнее десятилетие изменилось кардинально: демократический подход вытеснил авторитарный.

В большинстве российских семей воцарилась демократия, пишет "Ридус" со ссылкой на данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, приуроченного к празднованию Всероссийского дня семьи, любви и верности, ежегодно отмечаемого 8 июля.

За последние десять лет "демократический подход" в вопросе главенства вытеснил "авторитарный", выяснили социологи. 62% семейных россиян (в том числе состоящих в гражданских браках) в ходе опроса заявили, что в их семье нет единоличного лидера, принимающего решения. Если в 2005 году 38% россиян видели главой семьи старшего мужчину или женщину, сегодня таких всего 20%.

"Российские семьи успешно адаптируются к современным условиям, распределяя роли внутри семей в соответствии с индивидуальными особенностями и объективными обстоятельствами (а не стараясь соответствовать ожиданиям внешней среды), что делает семейную жизнь более гармоничной и счастливой", - прокомментировала данные опроса директор директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова.

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