Милонов требует запретить рекламу грудных имплантов

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Депутат от "Единой России" Виталий Милонов заявил, что необходимо ввести полный запрет на рекламу грудных имплантов. По его словам, пластическая хирургия выходит за рамки традиционной медицины, становясь "бизнесом с сомнительной этикой".

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Виталий Милонов заявил о необходимости введения в нашей стране полного запрета на рекламу грудных имплантов. Об этом сообщает "Русская планета".

Милонов считает, что пластическая хирургия выходит за рамки традиционной медицины, становясь "бизнесом с сомнительной этикой". По его словам, реклама грудных имплантов угрожает безопасности молодых девушек, которые собираются на такую операцию и рискуют своим здоровьем.

Милонов подчеркнул, что пропагандировать пластическую хирургию груди "просто аморально". Депутат добавил, что необходимо следовать курсу оздоровления общества, взятого государством.

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