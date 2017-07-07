СМИ узнали об атаке на отель в Гамбурге, в котором остановился Путин

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На охрану отеля в Гамбурге, в котором, в частности, на время саммита G20 остановился российский президент Владимир Путин, совершено нападение. Такая информация есть у газеты Bild. Вместе с тем, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москве ничего неизвестно об этом инциденте.

На охрану отеля в Гамбурге совершено нападение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Bild.

В этой гостинице остановились президент России Владимир Путин, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, а также президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

Вместе с тем, представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию, подчеркнул, что Москве ничего неизвестно об этом инциденте. В то же время, полиция города также не подтвердила информацию об атаке на охрану отеля.

В дни саммита G20, в Гамбурге проходит демонстрация антиглобалистов. Протестующие уже закидали полицию коктейлями Молотова. Кроме того, в другой части города демонстранты напали на полицейский участок.

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