На фестивале "Нашествие" полиция нашла тайник с алкоголем

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На фестивале "Нашествие" в Тверской области нашли тайник с 257 бутылками алкоголя. Как сообщили в управлении МВД по региону, по данному факту проводится проверка. Бутылки были зарыты в землю на территории палаточного городка. Полиция устанавливает организаторов тайника.

В первый день фестиваля "Нашествие" в Тверской области нашли тайник с алкоголем. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.

"В первый день фестиваля на территории палаточного городка обнаружено закопанными в земле 257 бутылок емкостью 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

Рок-фестиваль "Нашествие" проходит в Конаковском районе с 7 по 9 июля. На территорию мероприятия запрещено проносить оружие, опасные предметы, наркотики, скоропортящиеся продукты и алкоголь.

В настоящее время алкоголь изъят сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские устанавливают организаторов тайника.