15:15, 07 июля 2017

Рособрнадзор лишил лицензий два вуза

Теги:  вуз  рособрнадзор  лицензия  Образование

Рособрнадзор принял санкции в отношении пяти вузов по итогам проверок. В частности, ведомство приостановило действие лицензий у Московского банковского института и Липецкого института управления.

Рособрнадзор на основании решения Арбитражного суда лишил лицензий Липецкий институт управления и Московский банковский институт, сообщает "Газета.Ru".

Еще двум - филиалу Казанского федерального университета в Набережных Челнах и Воронежскому филиалу Московского гуманитарно-экономического университета - запретили прием абитуриентов. Частично лишен аккредитации Институт дружбы народов Кавказа.

Лишение аккредитации означает, что вуз не может выдавать дипломы установленного образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в армии.

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