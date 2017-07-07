Рособрнадзор лишил лицензий два вуза
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Рособрнадзор принял санкции в отношении пяти вузов по итогам проверок. В частности, ведомство приостановило действие лицензий у Московского банковского института и Липецкого института управления.
Рособрнадзор на основании решения Арбитражного суда лишил лицензий Липецкий институт управления и Московский банковский институт, сообщает "Газета.Ru".
Еще двум - филиалу Казанского федерального университета в Набережных Челнах и Воронежскому филиалу Московского гуманитарно-экономического университета - запретили прием абитуриентов. Частично лишен аккредитации Институт дружбы народов Кавказа.
Лишение аккредитации означает, что вуз не может выдавать дипломы установленного образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в армии.
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