15:17, 07 июля 2017

В Москве столкнулись автобус и три автомобиля

Теги:  ДТП  автобус  москва

В центре Москвы произошло массовое ДТП с участием автобуса и трех автомобилей. Движение в районе пересечения улицы Академика Сахарова и Бульварного кольца перекрыто. Информация о пострадавших уточняется.

Три автомобиля и автобус столкнулись в центре Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло на пересечении улицы Академика Сахарова с Бульварным кольцом, на участке перекрыто движение. Информация о пострадавших уточняется.

На месте аварии работают сотрудники полиции, причины столкновения выясняются.

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