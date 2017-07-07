В Москве столкнулись автобус и три автомобиля

Теги: ДТП автобус москва

В центре Москвы произошло массовое ДТП с участием автобуса и трех автомобилей. Движение в районе пересечения улицы Академика Сахарова и Бульварного кольца перекрыто. Информация о пострадавших уточняется.

Три автомобиля и автобус столкнулись в центре Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло на пересечении улицы Академика Сахарова с Бульварным кольцом, на участке перекрыто движение. Информация о пострадавших уточняется.

На месте аварии работают сотрудники полиции, причины столкновения выясняются.