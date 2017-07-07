Медведев рекомендовал Подгузова на пост главы "Почты России"

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Глава правительства Дмитрий Медведев рекомендовал замминистра экономического развития Николая Подгузова на пост руководителя "Почты России". Об этом он заявил в ходе встречи с самим замглавы ведомства в Горках.

Новым главой "Почты России" может стать замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов. Его кандидатуру порекомендовал премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает "Интерфакс".

"Вы как заместитель министра экономического развития принимали участие в управлении крупными компаниями, в том числе даже некоторыми монополиями, поэтому у вас есть достаточный опыт, который позволяет мне рекомендовать министру связи (Николаю Никифорову, - прим. ред.) назначить вас на должность генерального директора унитарного предприятия "Почта России", - отметил Медведев во время встречи с Подгузовым в подмосковных Горках.

В итоге Медведев выразил надежду, что Подгузов справится с этими обязанностями.

В конце июня истек контракт действующего генерального директора "Почты России" Дмитрия Страшнова. После этого врио главы "Почты России" стала замгендиректора предприятия по финансовым, правовым и административным вопросам Ольга Осина.