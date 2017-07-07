Рукопожатие Путина и Трампа завершилось ничьей. Видео
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На саммите G20 в Гамбурге состоялось долгожданное первое рукопожатие президентов России и США. Ожидавшие этого события пользователи Сети уже выложили записи в замедленном варианте. На видео заметно, что Дональд Трамп, как обычно, пытался притянуть своего визави к себе, однако российский лидер не позволил этого сделать.
В Гамбурге состоялось первое рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча двух лидеров состоялась на полях саммита G20.
Как видно на видеозаписи, российскому лидеру удалось противостоять излюбленной тактике Трампа по перетягиванию руки.
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