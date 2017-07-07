В ближайшие часы в Москву придет новый шторм

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В столице объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 15 метров в секунду и более. Синоптики рекомендуют водителям автомобилей не парковаться под деревьями, а пешеходам - избегать парковых зон, рекламных конструкций и дорожных знаков.

Столичные метеорологи объявили в столице штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на метеослужбу.

"До 21:00 в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше", - говорится в сообщении.

Синоптики рекомендуют водителям автомобилей не парковаться под деревьями, а пешеходам - избегать парковых зон, рекламных конструкций и дорожных знаков. По данным метеослужбы, в ближайшие дни в столице сохранится прохладная сырая погода. Температура будет ниже климатической нормы в среднем на 4-6 градусов.