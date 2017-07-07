В центре Луганска прогремел взрыв

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Взрыв произошел в центре Луганска неподалеку от Дома правительства. По предварительным данным погибла женщина. Еще несколько человек пострадали.

В результате взрыва, который произошел в центре Луганска, пострадала женщина. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел неподалеку от Площади Ленина.

Между тем, "Интерфакс" со ссылкой на источник, сообщил, что взрыв прогремел у самого входа в Дом правительства. Пострадавших несколько. Получившая серьезные ранения женщина, вероятно, скончалась по дороге в больницу.

В июне взрыв прогремел в главном городе самопровозглашенной ДНР – Донецке. Из-за него пострадало здание Университета торговли. Замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин заявил, что произошедшее является диверсией, направленной против образовательной программы ДНР.