Муж погибшей стюардессы требует от "Внуково" 30 млн рублей

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Патрик Вервель, муж французской стюардессы, погибшей при крушении самолета главы нефтегазовой компании Total, потребовал от "Внуково" 30 миллионов рублей. Ранее водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко и его начальник Владимир Леденев попросили прощения у родственников жертв катастрофы.

Супруг стюардессы, которая погибла в результате крушения самолета главы компании Total Кристофа де Маржери в московском аэропорту "Внуково", требует от воздушной гавани 30 миллионов рублей, передает РИА Новости.

"В суд поступил иск представителя Патрика Вервеля к аэропорту Внуково о взыскании 30 миллионов рублей. Аэропорт Внуково гражданским ответчиком (по уголовному делу о катастрофе) не признан. Соответственно, представитель просит признать аэропорт гражданским ответчиком", - заявил судья.

Ранее водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко и его начальник Владимир Леденев попросили прощения у родственников жертв катастрофы.

Четырехместный самолет Falcon-30, который следовал из Москвы в Париж, задел снегоуборочную машину, после чего, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу в аэропорту "Внуково-3". Авиакатастрофа произошла в ночь на 21 октября 2014 года. В результате крушения погибли четыре человека, в том числе глава нефтяного концерна Total Кристоф де Маржери.

В окончательном отчете МАК о катастрофе говорилось, что наиболее вероятной причиной трагедии стало отсутствие контроля со стороны начальника смены аэродромной службы, который допустил выезд снегоуборочный машины на ВПП без разрешения. Кроме того, в крови водителя снегоочистителя обнаружили алкоголь.