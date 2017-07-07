Новым гендиректором "Почты России" стал замглавы Минэкономразвития

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Минкомсвязи назначило Николая Подгузова на должность гендиректора "Почты России". На этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля. Подгузов, много лет проработавший в инвестбанковском бизнесе, с 2013 года занимал пост замглавы Минэкономразвития.

Минкомсвязи назначило Николая Подгузова на должность генерального директора ФГУП "Почта России", передает "Интерфакс".

"Предприятию необходим руководитель, обладающий опытом работы и в крупных монополиях, и в банковском секторе", - прокомментировал назначение глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Подгузов сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля. В конце прошлого года Страшнов стал фигурантом проверки Генпрокуратуры, которая выявила факт незаконной, по мнению надзорного органа, выплаты вознаграждения главе "Почты" в размере 95,4 миллионов рублей.

Ранее в пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев рекомендовал Подгузова на должность руководителя "Почты России". 3 июля Никифоров назначил первого замгендиректора "Почты России" Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора.

Подгузов в 2000-2003 годах работал в Минфине. Затем почти десять лет проработал в инвестбанковском бизнесе - в "Трасте", "Ренессанс Капитале" и "ВТБ Капитале". В 2012 году вернулся на госслужбу, заняв пост замдиректора департамента экономики и финансов правительства. С 2013 года - замглавы Минэкономразвития.

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