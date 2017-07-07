Взрыв в центре Луганска признали терактом

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Пять человек пострадали и один погиб в результате взрыва в центре Луганска. Самодельное взрывное устройство заложили у входа в магазин недалеко от Дома правительства ЛНР. Произошедшее квалифицировали как теракт.