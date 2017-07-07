Взрыв в центре Луганска признали терактом
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Пять человек пострадали и один погиб в результате взрыва в центре Луганска. Самодельное взрывное устройство заложили у входа в магазин недалеко от Дома правительства ЛНР. Произошедшее квалифицировали как теракт.
Обновление: второй взрыв произошел в центре Луганска
Неизвестные совершили теракт в центре Луганска. В результате взрыва погибла капитан медицинской службы народной милиции ЛНР, еще пять человек ранены.
"Предположительно, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой, было заложено в мусорную корзину у продуктового магазина. Тип, класс и мощность взрывного устройства уточняются", - цитирует ТАСС официального представителя народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
Взрыв прогремел около 15:00 недалеко от площади в центре Луганска рядом с административными зданиями. Территория места происшествия в настоящий момент оцеплена, идет поиск других минно-взрывных устройств в районе происшествия.
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