16:46, 07 июля 2017

Взрыв в центре Луганска признали терактом

Теги:  Теракт  взрыв  жертвы  пострадавшие  украина  луганск

Пять человек пострадали и один погиб в результате взрыва в центре Луганска. Самодельное взрывное устройство заложили у входа в магазин недалеко от Дома правительства ЛНР. Произошедшее квалифицировали как теракт.

Обновление: второй взрыв произошел в центре Луганска

Неизвестные совершили теракт в центре Луганска. В результате взрыва погибла капитан медицинской службы народной милиции ЛНР, еще пять человек ранены.

"Предположительно, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой, было заложено в мусорную корзину у продуктового магазина. Тип, класс и мощность взрывного устройства уточняются", - цитирует ТАСС официального представителя народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Взрыв прогремел около 15:00 недалеко от площади в центре Луганска рядом с административными зданиями. Территория места происшествия в настоящий момент оцеплена, идет поиск других минно-взрывных устройств в районе происшествия.

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