Украина и Нидерланды договорились о правовом сотрудничестве по крушению Boeing
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Украина и Нидерланды подписали договор о правовом сотрудничестве по крушению Boeing под Донецком. Документ предоставляет голландской стороне право на уголовное преследование лиц, ответственных за гибель всех 298 жертв катастрофы. Всем родственникам погибших предоставляются равные права в суде Нидерландов.
Украина и Нидерланды подписали договор о международном правовом сотрудничестве по делу о крушении Boeing под Донецком в 2014 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на голландское Министерство юстиции.
Согласно документу, прокуратуре Нидерландов предоставляется право осуществлять уголовное преследование виновных в гибели не только голландцев, а всех 298 жертв катастрофы. Кроме того, всем родственникам погибших предоставляются равные права в голландском суде.
Документ подписали министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок и глава украинского Минюста Павел Петренко. Для вступления договора в силу его должны ратифицировать парламенты обеих стран.
В среду Министерство иностранных дел Нидерландов сообщило, что суд над виновными в крушении Boeing 777 под Донецком пройдет на голландской территории. К такому решению пришла Совместная следственная группа.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по маршруту Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
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