В Гамбурге проходит встреча Путина и Трампа

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На саммите G20 в Гамбурге началась первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Предположительно, встреча президентов России и США продлится от 30 до 60 минут. Ранее сообщалось, что основными темами переговоров станут ситуация в Сирии и на Украине.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа началась в Гамбурге на полях саммита G20. Ожидается, что переговоры президентов России и США продлятся от 30 минут до одного часа. C российской стороны в них принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, с американской — госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По словам Путина, он рад познакомиться с Трампом и надеется, что встреча даст результат. Радость от долгожданной встречи выразил и американский лидер.

Основными темами первой встречи Путина и Трампа, как сообщалось ранее, станут ситуация в Сирии и на Украине, а также вопросы двусторонних отношений.

До этой встречи президенты успели пожать друг другу руки. Это произошло в коридоре выставочного центра в Гамбурге, где проходят основные мероприятия саммита G20.

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