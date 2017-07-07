Прокурор просит 4 года и 7 месяцев для фигурантов дела о гибели главы Total

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Прокурор просит назначить инженеру аэродромной службы аэропорта "Внуково" Владимиру Леденеву и водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко четыре года и семь месяцев колонии общего режима. Они являются обвиняемыми по делу о крушении самолета главы компании Total Кристофа де Маржери в октябре 2014 года.

Прокурор просит приговорить к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима инженера аэродромной службы аэропорта "Внуково" Владимира Леденева и водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, обвиняемых по делу о крушении самолета главы компании Total Кристофа де Маржери.

"Прошу назначить Владимиру Мартыненко четыре года и семь месяцев колонии общего режима", - приводит слова прокурора РИА Новости из Солнцевского суда столицы. Представитель гособвинения также попросил назначить его начальнику Владимиру Леденеву аналогичное наказание.

Кроме того, прокурор обратил внимание суда на то, что водитель снегоуборочной машины находился в состоянии алкогольного опьянения, что может являться отягчающим фактом при вынесении приговора.

Ранее Мартыненко и Леденев попросили прощения у родственников жертв катастрофы.

Четырехместный самолет Falcon-30, следовавший Москвы в Париж, задел снегоуборочную машину, после чего, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу в аэропорту "Внуково-3". Авиакатастрофа произошла в ночь на 21 октября 2014 года. В результате крушения погибли четыре человека, в том числе глава нефтяного концерна Total Кристоф де Маржери.