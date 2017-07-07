Второй взрыв произошел в центре Луганска

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Второй за день взрыв произошел в центре Луганска. Данных о пострадавших в результате хлопка пока нет. По предварительным данным, в центре города был взорван автомобиль.

В центре Луганска неподалеку от места первого хлопка прогремел второй взрыв. Об этом сообщает ТАСС. Инцидент произошел в районе площади Героев Великой Отечественной войны.

Отмечается, что второй взрыв был большей мощности, чем первый. Данных о пострадавших в результате хлопка пока нет. По предварительным данным, в центре города был взорван автомобиль.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов расширили зону оцепления. На место происшествия прибыли машины скорой помощи, пожарные и взрывотехники.

Ранее сообщалось, что около 15:00 недалеко от площади Героев Великой Отечественной войны в центре Луганска рядом с административными зданиями произошел взрыв. В результате хлопка погибла капитан медицинской службы народной милиции ЛНР, еще пять человек ранены. Произошедшее квалифицировали как теракт.

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