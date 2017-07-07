Суд в Литве приговорил россиянина к 10 годам тюрьмы за шпионаж

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Вильнюсский окружной суд осудил гражданина России Николая Филипченко на десять лет за шпионаж. По данным властей Литвы, 40-летний россиянин является сотрудником ФСБ. Филипченко был задержан в апреле 2015 года, когда ехал через Литву из Калининградской области в Белоруссию.

Суд в Вильнюсе приговорил гражданина России Николая Филипченко к десяти годам тюрьмы за шпионаж, передает РИА Новости.

По версии следствия, 40-летний россиянин - сотрудник ФСБ, который пользовался фальшивыми документами и неоднократно незаконно пересекал границу Литвы. С 2011 года он якобы вербовал жителей Литвы для шпионажа в пользу России.

Филипченко не признал свою вину и отказался давать показания во время судебного разбирательства.​ Россиянина задержали в апреле 2015 года, когда он ехал через Литву из Калининградской области в Белоруссию. Суд по его делу шел в закрытом режиме.

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