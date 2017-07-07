Кошмар холодной войны: какими будут последствия ядерной войны в XXI веке

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Американский National Interest в статье "Ночной кошмар времен холодной войны" напомнил какой атаку на СССР и Китай видели американцы в 62-ом. Удар предполагался примерно по одной тысяче объектов, связанных с доставкой ядерного боеприпаса к цели. Также планировалось нанесение удара по почти 300 городам СССР с населением от 50 тысяч человек. Последствия ядерной войны в XXI веке будут несравнимо более тяжёлыми. Хотя бы из-за возросшей плотности населения.

Население Европы и США уменьшится на 80%, России — на 65. Сыграет на руку протяжённость территорий и сосредоточенность населения. Это один из сценариев ядерного противостояния, которые уже в открытую обсуждаются специалистами и СМИ. Многие сходятся на том, что нападать будут именно американцы, отмечает "ТВ Центр".

Откуда пойдут ракеты уже, по сути, известно: помимо США, они полетят с военных баз НАТО в Канаде, Германии, Франции, Британии, Италии, Нидерландов и Бельгии. Плюс, возможен подъём авиации с аэродромов в Польше и Прибалтике - здесь подлётное время до стратегических объектов России всего несколько минут. И наконец, последний компонент ядерной триады - бомбардировка с моря с севера и востока. Цели предсказуемы — шахты межконтинентальных баллистических ракет, базы военного флота и стратегической дальней авиации, телекоммуникационные центры и крупнейшие города - Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск и Омск. Первый массированный удар может включать несколько сотен боеголовок из почти семи тысяч.

"Остальные будут использованы для ядерного устрашения как оставшегося населения России, так и остальных стран мира. Если же наша страна в этих условиях решится на оказание дальнейшего сопротивления, США будут наносить выборочные ядерные удары. По отдельным городам, которые отказываются подчиняться", - рассуждает военный аналитик Константин Сивков.

После того как пыль уляжется, планируется ввод войск в незаражённые города для окончательного подчинения местных жителей. На этот случай в Восточной Европе уже стоит контингент в 10 тысяч человек, плюс к этому вдоль российской границы сейчас создано шесть оперативных штабов, способных организовать переброску до ста тысяч солдат. Но это в теории. На практике же граница России надёжно защищена.

Системы обороны едва ли не лучшие на планете. В России на боевом дежурстве стоят комплексы "Воронеж", способные отслеживать сотни целей размером меньше футбольного мяча на расстоянии в тысячи километров. Запустится система ответного удара. Цели зеркальные - военные базы, административно-командные центры и крупнейшие города. Причём не только американские - под ударом окажутся все объекты НАТО в густонаселённой Европе, в Канаде и Японии.

"В случае, если состоится такой вот ракетно-ядерный обмен, на первое место выйдут другие страны. Это будет Китай, это будет Индия, в меньшей степени Европа, поскольку Европа также подвергнется ядерному удару со стороны России. И центр развития цивилизации переместится в юго-восточную Азию полностью. Поэтому надо понимать, что ракетно-ядерная война между Россией и США - это будет конец белой расы на планете ни много ни мало", - говорит Сивков.

Впрочем, возможно и всех остальных. По прогнозам экспертов, немедленно начнётся новое переселение народов. Люди в течение считанных часов будут покидать насиженные места и уезжать как можно дальше от заражённых городов в леса и сельскую местность, неподверженную бомбардировкам. Но и там выжить будет трудно.

"Если будет применяться широкомасштабно ядерное оружие, то изменится климат, пострадает экосистема. Только сейчас учёные стали совмещать. То ли дело один ядерный удар, а совсем другое дело – когда применяется массированно. Сначала будет первичный пожар от вспышки, затем будет вторичный пожар от ядерной волны, затем поднимется вся пыль и гарь – будет ядерная зима. Изменится климат, не будет обмена воды. Начнётся засуха. То есть ситуация, которая вгонит нашу цивилизацию в каменный век и живое пострадает на всей планете", - полагает доктор политических наук Андрей Кошкин.

Чтобы этого избежать, выход один — вернуться державам за стол переговоров. Но они не проводятся уже несколько лет. США демонстративно избегает почти всех консультаций по этому поводу.

"Уже шесть лет мы не находим точек соприкосновения по сокращению ядерного оружия. Когда мы предлагаем, США не идут на встречу. Такого периода ещё не было даже во время холодной войны. А сегодня мы получаем большой отрезок времени, когда ядерные державы не договариваются о системе контроля", - говорит Кошкин.

Получается, что единственным защитой планеты от разрушительной войны является российское оружие. В том числе и сверхсовременное. На днях в Сирии были опробованы новейшие крылатые ракеты X-101 в неядерном исполнении. Они получили самую высокую оценку.

Россия не раз заявляла, что не намерена вступать в новую гонку вооружений. Но ей ничего не остается, как делать свой щит все совершенней. И, кстати, меч тоже.

Николай Сухарев, Елена Мекертычева, Арсений Калашников, Юрий Тимошин. "В Центре Событий".