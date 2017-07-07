Два человека пострадали при втором взрыве в Луганске

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Официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в результате второго за день взрыва в Луганске пострадали два человека. Ранее сообщалось, что при первом хлопке погибла капитан медицинской службы народной милиции и еще пять человек были ранены.

В результате второго за день взрыва в Луганске пострадали два человека. Об этом заявил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

"Второй взрыв произошел в нескольких десятках метрах от первого, когда на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и народной милиции. Пострадали два человека", - приводит слова Марочко РИА Новости.

Ранее сообщалось, что недалеко от площади Героев Великой Отечественной войны в центре Луганска за день произошли два взрыва. В результате первого хлопка погибла капитан медицинской службы народной милиции ЛНР и еще пять человек были ранены. Произошедшее квалифицировали как теракт.

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