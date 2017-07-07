ПА ОБСЕ потребовала от России вернуть Крым Украине

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Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принял киевский проект резолюции о восстановлении суверенитета Украины. Российская делегация голосовала против. В свою очередь, Москва намерена представить свою резолюцию о нарушении украинскими властями международных норм.

Комитет по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принял предложенный Украиной проект резолюции, которая призывает Россию отказаться от Крыма, передает РИА Новости.

Согласно проекту резолюции, ПА ОБСЕ осуждает случаи давления, преследования и запугивания наблюдателей из состава мониторинговой миссии ОБСЕ "в определенных районах Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем российских гибридных сил". В документе также содержится призыв к России "воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым".

Российская делегация ранее голосовала против проекта резолюции. Как сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, Россия представит в качестве ответа свой документ в случае принятия антироссийской резолюции.

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