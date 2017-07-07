Угроза с запада: как Венгрия создает анклав на Украине

Теги: Украина киев венгрия

Украина стабильно в ударе. На этой неделе Минобороны страны пообещало взять Донбасс без использования армии. При этом у Киева есть проблемы и на западе страны.

Журналист украинского телеканала ICTV нашел село в Закарпатье, в котором никто не говорит по-украински, передает "ТВ Центр". И таких сёл в регионе десятки. Украинским политикам это не нравится. Министр образования заявила, что новый закон "сузит использование языков нацменьшинств". "Худшей проблемой" Лилия Гриневич назвала именно положение дел в венгерской диаспоре. В Закарпатье Будапешт реализовал свою систему образования - 70 школ, где преподают только на венгерском, национальный университет, в котором изучают историю, литературу, право, но только венгерские. Как результат - ментально местное население — граждане Венгрии, а никак не Украины. Этой налаженной за годы системе угрожает новый языковой закон, подготовленный в Киеве. Будапешт открыто выражает недовольство.

В Будапеште особо не скрывают желания вернуть утраченные территории. Закарпатье стало советским по итогам Первой мировой войны, и Сталин фактически подарил регион Украине. Вариантов забрать своё, а в Венгрии многие считают именно так, несколько. В 2016 году в Закарпатье проводились социологические исследования, где выяснялись настроения местных жителей. Конечно, пока реализовать сценарий референдума не даст Евросоюз, но Будапешт уже де-факто усиливает контроль над территорией. Через благотворительные фонды община получает 2 миллиона евро в год, это данные украинских журналистов. Бизнес развивается на венгерские кредиты, в больницах - оборудование из Венгрии, даже улицы и автомагистрали ремонтируются за счет Будапешта. Очень многие жители имеют венгерский паспорт, несмотря на запрет двойного гражданства. На этом ловили даже заместителя мэра одного из городов и судью Высшего хозяйственного суда.

Венгерская община, по сути, игнорирует Киев и живет своей жизнью. Сейчас там добиваются признания автономии и создания избирательного округа, чтобы гарантированно иметь своего депутата в Верховной раде. В ответ украинские националисты оскверняют венгерские памятники, а центральная власть на деле этих националистов поддерживает.

Что может произойти дальше - понятно на примере Донбасса, когда боевики безнаказанно убивали людей, думающих и говорящих на другом языке.

Это понимают и венгры, и другие соседи страны. Министр иностранных дел Польши заявил, что с Бандерой Украина не войдет в Европу. В ответ украинский посол в Варшаве назвал позицию польского МИД открытием "второго фронта". В спор даже вмешался сын лидера так называемой УПА Романа Шухевича. Той самой, что устроила Волынскую резню, официально признанную геноцидом.

"Зачем такие партнеры? В конце концов, кто такие поляки, что должны за нас определять, кто для нас герой, а кто не герой, кто заслужил перед Украиной, а кто не заслужил? Я бы плюнул полякам в рожу – и вся ситуация", - заявил Юрий Шухевич.

Собственно, в поляков плевали и не раз. Похоже, им надоело утираться. Три года назад поляки были желанными союзниками, теперь всё чаще приходят сообщения не о братской дружбе двух европейских народов, а драках и нападениях. В Польше все чаще украинцев бьют и очень сильно. В интернете набирает популярность сообщество "Украинец мне не брат". Людям не нравится героизация Бандеры и Шухевича, в честь которых в бывшем польском Львове проходят молодежные фестивали. Последний под названием "Шухевич-фест" совпал с годовщиной еврейских погромов и уничтожением оуновцами польской интеллигенции.

В украинских интересах – быть повежливее с соседями. Старые хозяева многих земель на западе бывшей Украинской ССР только и ждут своего часа, а Киев словно не видя этого продолжает дразнить соседей. Дойдет до того, что Польша, Румыния, Венгрия, Словакия получат право заступиться - каждый за свои диаспоры. Для этого уже все подготовлено, не хватает последней капли.

Украинские СМИ уже твердят о братьях-европейцах, которые хотят на куски разорвать братскую страну и о сепаратистах Закарпатья. Эта тема постоянно накручивается, причем звучат не только упреки, но и откровенные угрозы. Собственными руками националисты продолжают дробить страну на своих и чужих, повторяя на Западе ошибки, которые уже никогда не простит Юго-Восток.

Пётр Вершинин, Мария Богомолова. "В Центре Событий".