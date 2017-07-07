В ООН приняли конвенцию о полном запрете ядерного оружия

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Конвенция о полном запрете ядерного оружия была принята в ООН большинством голосов. Документ будет открыт для подписания с 20 сентября 2017 года. За принятие документа проголосовали 122 страны, одна - против, еще одна - воздержалась.

В ООН принята конвенция о полном запрете ядерного оружия. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на результаты голосования участников конференции по выработке документа.

За принятие конвенции проголосовали 122 страны, против - одна. Еще одно государство воздержалось. Документ будет открыт для подписания 20 сентября 2017 года.

Конвенция вступит в силу после того, как ее ратифицируют как минимум 50 стран. Согласно тексту документа, "большинство стран мира больше не рассматривает ядерное оружие как легитимное средство войны". Документ обязывает оказывать помощь жертвам испытания и применения ядерного оружия.