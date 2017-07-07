Встреча Путина и Трампа длится больше полутора часов

Теги: Политика путин трамп

Двусторонние переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа длятся больше полутора часов. В российской делегации ожидали, что первая встреча президентов двух стран продлится час, Белый дом отводил на нее не более получаса.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа длится уже более полутора часов. Встреча началась в 17:10 в Гамбурге на полях саммита G20, передает TVC.RU.

Это их первая встреча со времени инаугурации Трампа. Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждают кризис в Сирии и конфликт на востоке Украины. В беседе принимают участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Перед началом встречи президенты двух стран рукопожатием подтвердили готовность к дружескому диалогу

"Уважаемый господин президент, мы с вами несколько раз разговаривали по телефону. И по очень важным вопросам двусторонней повестки дня, и по международным. Конечно, телефонных разговоров недостаточно. Если мы хотим решать вопросы позитивно двусторонней повестки дня, и наиболее важные, острые вопросы международной повестки дня, конечно, такие встречи личные необходимы. Я очень рад с вами познакомиться, господин президент, и надеюсь, как вы сказали, что наша встреча принесёт позитивные результаты", - сказал Владимир Путин.

"Большое спасибо, господин президент, для меня большая честь встретиться с вами. Мы обсуждали ранее различные вопросы, продолжим обсуждения, и я надеюсь, что мы принесём много положительного для России и Соединённых Штатов", - ответил Трамп.

Читайте также:

Рукопожатие Путина и Трампа завершилось ничьей. Видео

Американские СМИ нагнетают обстановку перед встречей Путина и Трампа