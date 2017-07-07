Жириновский сменил гнев на милость по отношению к Гидрометцентру

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Владимир Жириновский поблагодарил Гидрометцентр за оперативный прогноз погоды на пятницу в столице. Благодаря метеорологам лидер ЛДПР перенес начало посещения фестиваля в столичном парке "Музеон" на час пораньше. Жириновский также предложил премировать Гидрометцентр за точный прогноз.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил Гидрометцентр за оперативный прогноз погоды в пятницу в столице и предложил их премировать. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе партии.

"После моей критики 5 июля, когда я промок до нитки, и эта новость стала главной в электронных СМИ, хочу отметить качественное изменение работы метеорологической службы. Значит, если ответственно подойти к вопросу, можно давать оперативные и точные прогнозы об изменении погоды. Спасибо за хорошую работу!", - сказал Жириновский.

По словам главы ЛДПР, благодаря прогнозу погоды он перенес начало посещения фестиваля в столичном парке "Музеон" на час пораньше и общение на открытом воздухе прошло при нормальной погоде. Жириновский отправил письмо с благодарностью метеорологам и предложил их премировать за точный прогноз.

Ранее лидер ЛДПР призывал распустить Мосгидромет из-за того, что его сотрудники не предупредили о надвигающейся черной туче с дождем, под которую он попал в среду.

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