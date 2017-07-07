По факту эвакуации автомобиля с ребенком в Серпухове проводится проверка

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Полиция проводит проверку по факту эвакуации автомобиля с восьмилетним ребенком на штрафстоянку в Серпухове. Как сообщили в региональном МВД, девочка не пострадала во время эвакуации, ее передали родственникам.

В подмосковном Серпухове проводится проверка по факту эвакуации на штрафстоянку автомобиля с ребенком. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на региональное управление МВД.

"От овощного рынка в городском округе Серпухов за нарушение правил стоянки транспортных средств была эвакуирована машина. При доставлении машины на штрафстоянку было выявлено, что в ней находится ребенок - восьмилетняя девочка. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 3 июля. Как отметили в МВД, в процессе эвакуации ребенок не пострадал. Девочку передали родственникам.