Переговоры Путина и Трампа продлились более двух часов

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На полях саммита G20 в Гамбурге закончилась первая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Их беседа продолжалась 2 часа 15 минут. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

В Гамбурге завершилась первая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Их беседа продолжалась 2 часа 15 минут, передает "Интерфакс".

Переговоры проходили за закрытыми дверями. Они начались в пятницу в 17:00 по московскому времени с обмена приветствиями. Лидеры выразили надежду на конструктивный разговор.

В течение первых минут, открытых для журналистов, оба лидера в присутствии глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона, а также переводчиков, обменялись несколькими репликами.

Беседу начал президент США. Он заявил, что очень рад встрече, и отметил, что с нетерпением ожидает разговора с российским коллегой.

Путин, в свою очередь, сказал, что рад познакомиться с Трампом лично и также выразил надежду, что встреча принесет положительные результаты.

Президенты выбились из графика: в расписании Путина на встречу с американским коллегой было отведено около часа, Белый дом выделил на переговоры 30 минут.

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