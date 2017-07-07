Автомобиль устроил дрифт на Садовом кольце. Видео

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В интернете появилась видеозапись с машиной, которая наворачивает круги прямо посреди Садового кольца, перекрывая движение на дороге. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции изучают данные кадры.

Сотрудники ГИБДД изучают видеозапись, на которой автомобиль дрифтует на Садовом кольце в столице, заблокировав движение на дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Госавтоинспекции по городу.

"Данная видеозапись изучается сотрудниками ГАИ", - говорится в сообщении.

Ранее в интернете появились кадры с автомобилем, который наворачивает круги прямо посреди Садового кольца, перекрывая движение на дороге.