Путин рассказал о темах переговоров с Трампом

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Президент России Владимир Путин сообщил, о чем разговаривал с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, затрагивались темы конфликтов на Украине и в Сирии, борьбы с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасности. Встреча Путина и Трампа продлилась более двух часов.

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопросы урегулирования конфликтов на Украине и в Сирии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление российского президента.

"У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов - там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Российский президент извинился перед главой японского правительства за ожидание от себя и от имени Дональда Трампа.