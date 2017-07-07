Лавров: Путин и Трамп не стремятся создавать проблемы на ровном месте

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл подробности переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, встреча подтвердила, что лидеры двух стран привержены национальным интересам своих государств и готовы искать взаимовыгодные договоренности, а не создавать проблемы на ровном месте.

Владимир Путин и Дональд Трамп не стремятся создавать проблемы на ровном месте. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя встречу двух лидеров.

"Мое ощущение - что подтвердилось, что президенты, и российский, и американский, движимы, прежде всего, национальными интересами своих стран, и понимают эти интересы, прежде всего, в том, чтобы искать взаимовыгодные договоренности, а не пытаться разыгрывать какие-то конфронтационные сценарии, не пытаться проблемы создавать на ровном месте", - передает его слова "Интерфакс".

По словам министра, беседа Путина и Трампа была продолжительной и очень конкретной. Лавров отметил, что в ходе переговоров главы государств обсудили Сирию, Украину, КНДР, вопросы кибербезопасности. По его словам, президентам удалось договориться о ряде конкретных вещей. В частности, лидеры договорились создать канал связи между представителями государств по урегулированию украинского кризиса. Вашингтон назначил спецпредставителя по содействию деэскалации конфликта на Украине.

"Условлено создать канал между представителем Российской Федерации и представителем Соединенных Штатов для того, чтобы использовать эту возможность, возможности, которые есть у США для продвижения урегулирования на основе минских договорённостей с учетом, и опираясь на тот потенциал, который заложен в Контактной группе и в нормандском формате", - пояснил Лавров.

Лидеры двух стран также условились, что предметом российско-американского взаимодействия станут борьба с терроризмом и хакерством. Особое внимание в ходе переговоров, по словам Лаврова, было уделено кибербезопасности. Министр отметил, что данная сфера становится все более рискованной.

Затрагивалась на переговорах также тема вмешательства в американские выборы, однако, по словам Лаврова, президент США подтвердил сам, что все обвинения в адрес российских властей до сих пор не нашли никаких доказательств. Лидеры стран также обсудили арест российской дипломатической собственности в США. Лавров отметил, что работа в этом направлении будет продолжена. На вопрос о том, как можно охарактеризовать двух президентов по итогам встречи – коллегами, партнерами или друзьями – министр ответил, что это решат журналисты.

"Вы знаете, это уже беллетристика, это вам решать", - заявил Лавров.