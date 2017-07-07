Суд амнистировал фигурантов дела о крушении самолета главы Total

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Суд амнистировал инженера аэродромной службы аэропорта "Внуково" Владимира Леденева и снегоуборщика Владимира Мартыненко по делу о гибели главы Total Кристофа де Маржери. Ранее прокурор просил приговорить их к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима.

Солнцевский суд столицы амнистировал инженера аэродромной службы аэропорта "Внуково" Владимира Леденева и водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко по делу о крушении самолета главы Total Кристофа де Маржери. Об этом сообщает РИА Новости.

"Приговорить Владимира Мартыненко к четырем годам колонии общего режима, приговорить Владимира Леденева к трем годам колонии общего режима", - говорится в сообщении. Однако, в связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой отечественной войне, суд принял решение освободить их от ответственности и снять судимость.

В свою очередь, гособвинение просило приговорить Мартыненко и Леденева к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима. Ранее оба фигуранта дела попросили прощения у родственников жертв катастрофы.

Четырехместный самолет Falcon-30, который направлялся из Москвы в Париж, задел снегоуборочную машину, после чего, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу в аэропорту "Внуково-3". Авиакатастрофа произошла в ночь на 21 октября 2014 года. В результате крушения погибли четыре человека, в том числе глава нефтяного концерна Total Кристоф де Маржери.

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