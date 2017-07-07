На Красной площади стартовал "Шелковый путь-2017"

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У стен Кремля в пятницу стартовало международное ралли "Шелковый путь". Приветственную телеграмму участникам направил Владимир Путин.

На Красной площади стартовало международное ралли-рейд "Шелковый путь". Об этом сообщает "ТВ Центр". Приветственную телеграмму участникам направил Владимир Путин.

Все машины - это 21 грузовик и 41 внедорожник - перед тем, как отправиться в путь, совершили своеобразное дефиле. Посмотреть на это пришли сотни людей. В борьбе за главный приз будут бороться сразу 4 экипажа из нашей страны. Впервые один из них полностью женский.

Командам предстоит преодолеть почти 10 тысяч километров, повторяя древние караванные пути: перебраться через хребты Тянь-Шаня и пройти раскалённую пустыню Гоби. Финальная точка маршрута - китайский Сиань.