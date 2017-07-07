Первая встреча: о чем говорили Путин и Трамп больше двух часов

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Более двух часов длилась в Гамбурге встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа оказалась результативной. Главы двух стран обсудили конфликт на востоке Украины. По Сирии достигнуто соглашение о прекращении огня на юге Арабской республики с 9 июля.

Это, похоже, действительно главная встреча саммита Большой двадцатки. Стремясь зафиксировать каждую ее секунду, пресса с таким рвением бросается в комнату для переговоров, что чудом не сбивает с ног сотрудников службы безопасности. Владимир Путин и Дональд Трамп уже заняли кресла. Журналисты сразу же просят президентов пожать друг другу руки, передает "ТВ Центр".

Президент России по правую руку от американского лидера. По правилам протокола, это место всегда занимает приглашенная сторона. Так что даже без официальных заявлений понятно: инициатором организации переговоров выступал Вашингтон. Путин и Трамп дважды обмениваются рукопожатиями. Сдержанно, но уверенно. Причем Трамп оба раза протягивает руку первым. И первым берет слово.

Речь президентов буквально заглушает звук затворов фотоаппаратов. Прессе так не терпится узнать о чем же будут говорить лидеры, что американские журналисты вопреки протоколу начинают выкрикивать вопросы. Среди них отчетливо слышится "русские хакеры". Но президенты ничего не комментируют

Темы разговора представители Москвы и Вашингтона озвучили еще накануне — сирийский кризис, Украина, ряд двусторонних вопросов. Одним из которых, возможно, стал и арест американской стороной российской дипломатической собственности в США. Американский Сенат уже призвал Трампа не возвращать ее Москве. Но прислушался ли глава Белого Дома? Путин и Трамп говорят за закрытыми дверями 2 часа 20 минут. Это дольше, чем планировалось. Российского лидера в это время уже ждет премьер Японии. Путин извиняется за опоздание.

"Синдзо, в начале я хочу извиниться, мы немного задержались, у нас была очень длительная беседа с президентом Соединённых Штатов. Накопилось много вопросов - там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности. И я, и от его имени, мы приносим извинения", - сказал Владимир Путин.

Чуть позже детали раскрывает Сергей Лавров — состоялся конкретный разговор по проблемам Сирии, КНДР, вопросам кибербезопасности. Трамп, по словам министра, считает тему вмешательства в выборы США раздутой. И еще один результат - Вашингтон и Москва делают новый шаг в попытке урегулировать украинский кризис. Кроме того, Россия и США договорились о прекращении огня на юге Сирии. Оно начнётся 9 июля в 12 часов по времени дамаска.

Впрочем, фактически первая встреча двух лидеров состоялась еще утром в комнате ожидания, где лидеры “двадцатки” собирались перед началом переговоров. Трамп подходит. Жмет руку, немного придерживая президента России за локоть. Тепло, если судить по кадрам, президента России приветствует британский премьер Тереза Мэй. Спешат побеседовать глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Евросовета Дональд Туск. В приподнятом настроении лидеры "двадцатки" отправляются и на церемонию фотографирования.

Тут, правда, едва не случилось конфуза. Дональд Трамп в буквальном смысле едва не оказался крайним. Ситуацию спешит спасти французский президент. Сорвавшись с места, он становится рядом с Трампом. Любезность с прицелом на будущее. Через неделю их встреча в Париже.

Оценили журналисты, а на таких встречах мало что ускользает от прессы, и экстравагантный стиль канадского премьера — деловой костюм Джастин Трюдо разбавил ярко-красными носками. И своеобразный наряд Ангелы Меркель. Красный френч и серые хлопковые брюки - не самое тривиальное сочетание. Зато гости саммита отмечают радушие хозяйки. С Владимиром Путиным, например, они обменялись нескольким фразами на немецком, канцлер улыбалась, и хлопала российского президента по плечу. А позже заявила - она приветствует переговоры глав России и США. Найти компромисс - вообще главная задача "двадцатки".

"Мы все знаем, что перед нами стоят серьезные глобальные вызовы и знаем, что время поджимает. А решения зачастую могут быть найдены только, если мы готовы к компромиссам. Если мы делаем шаг навстречу друг другу и вне зависимости от обстоятельств - я хочу сказать об этом ясно - полностью вовлечены в процесс", - заявила Меркель.

Идти навстречу, учитывая какое количество проблем накопилось в глобальной повестке и какие разные взгляды у участников на их решение, "двадцатке" непросто. На встрече, посвященной проблемам экономики, Трамп говорит о важности свободной торговли. На что Владимир Путин, расскажут потом члены российской делегации, напоминает - ей точно не способствуют введенные некоторыми странами санкции. Позицию Москвы по этому вопросу он озвучивает и на саммите БРИКС.

Завершился первый день работы саммита на лирической ноте — концертом классической музыки в знаменитой Гамбургской опере.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".