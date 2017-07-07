На авиашоу под Тамбовом разбился легкомоторный самолет. Видео
Теги: крушение Происшествие тамбов
Один человек погиб при крушении легкомоторного частного самолета Bristell NG-5 в пригороде Тамбова. Инцидент произошел в садоводческом товариществе "Заречье". Самолет упал и загорелся. На земле жертв и разрушений нет.
Легкомоторный самолет разбился в Тамбове во время выполнения демонстрационного полета на авиашоу. Установлено, что полет воздушного судна был санкционирован.
"Из-за ошибки пилотирования самолет воткнулся в землю и загорелся", - сказал источник ТАСС в экстренных службах.
Bristell NG-5 совершил крушение в садоводческом товариществе "Заречье". Пилот погиб. На земле жертв и разрушений нет.
Читайте также:
Автомобиль устроил дрифт на Садовом кольце. Видео
По факту эвакуации автомобиля с ребенком в Серпухове проводится проверка
Два человека пострадали при втором взрыве в Луганске
В Одинцовском районе размыло дорогу к садовому товариществу