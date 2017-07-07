На авиашоу под Тамбовом разбился легкомоторный самолет. Видео

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Один человек погиб при крушении легкомоторного частного самолета Bristell NG-5 в пригороде Тамбова. Инцидент произошел в садоводческом товариществе "Заречье". Самолет упал и загорелся. На земле жертв и разрушений нет.

Легкомоторный самолет разбился в Тамбове во время выполнения демонстрационного полета на авиашоу. Установлено, что полет воздушного судна был санкционирован.

"Из-за ошибки пилотирования самолет воткнулся в землю и загорелся", - сказал источник ТАСС в экстренных службах.

Bristell NG-5 совершил крушение в садоводческом товариществе "Заречье". Пилот погиб. На земле жертв и разрушений нет.

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